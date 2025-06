El actor Alan Sabbagh les aconsejó a los estudiantes de teatro tener "paciencia"

El actor Alan Sabbagh, protagonista de la miniserie “El mejor infarto de mi vida”, contó que vive de su negocio dedicado al rubro de la iluminación ya que la "carrera de actuación puede ser muy bien paga en el corto plazo pero después estás muchos meses desocupado", por lo que a los estudiantes de teatro les aconsejó tener "paciencia".

"De alguna manera yo siempre mantuve un kiosquito aparte, siempre me gustó trabajar de otra cosa porque me mantiene la cabeza ocupada y tengo hijos y las boletas llegan todos los meses y hay que seguir", dijo el artista, que trabajó en las películas "Luna de Avellaneda" y "Mi primera boda" al programa "Amigos" que conduce Guillermo Mazzucca.

Sabbagh agregó que el negocio de iluminación le "ayuda también a vivir, porque la carrera de actuación no", dado que consideró que "si bien es una carrera que puede ser muy bien paga en el corto plazo porque una serie dura tres meses y por ahí arreglas un buen contrato, después estás muchos meses desocupado hasta que pegás otro laburo".

"No tengo ningún problema en sacarme el traje de actor y ponerme el traje de otra cosa", indicó el actor, que trabajó en la telecomedia Graduados que se emitió en 2012 por Telefe.

“El rey del Once”

En tanto, Sabbagh recordó la película "El rey del Once" que protagonizó y que marcó como un punto de inflexión en su carrera.

"El rey del Once, una película de Daniel Burman, que para mí fue otro punto de esos que se remarcan y en la que dije a partir de acá puedo ir para donde quiero en mi carrera. Me dio algo en su momento y ahora se cumplen diez años y "El mejor infarto..." me dio otro", señaló.

Y añadió: "Eso para los que estudian teatro, que tengan paciencia, que además de que es difícil laburar, lleva mucho tiempo encontrar esos personajes que siento que te pueden dar algo más aparte".

El artista recordó que su formación actoral la hizo con Nora Moseinco, "que hoy es como una gran profesora de teatro que formó un montón de actores que laburan actualmente".

"Y fue así. Amor a primera vista. Desde la primera clase, me gustó mucho. Recuerdo todavía el primer día que fui. No me acuerdo. Después muchas clases más, pero me acuerdo muy bien de la primera clase y fue instantáneo. Lo que me gustó. De hecho, fui con un amigo que no volvió nunca y que siempre se ríe", expresó.

Por su parte, Sabbagh resaltó que "El mejor infarto de mi vida" es "una serie muy tierna y que tiene cierta comedia agridulce y también algo de drama".

"Siento que a la gente le gustó porque tiene buena onda. Siento es una serie que no tiene malos, no tiene antagónicos. Quizás la salud es el antagónico porque habla mucho de la salud, pero no hay personajes que hagan la maldad en la serie. Son todos personajes buenos, hay algo de la buena onda que respira y de la positividad y de este mensaje de hacer el bien por el prójimo para que el bien vuelva, que creo que pegó bien en la gente y la serie también, al ser cortita y concisa y va al punto y dura seis capítulos y te cuenta un cuento", valoró.

Por último, el actor deseó que "los caminos que toman para el país sean los correctos".

"Estamos todos con la sensación de que ojalá funcione. Eso es lo que espero. Que la gente esté un poco más contenta de que alcance", sostuvo.