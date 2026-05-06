El abuelo del nene de seis años contó cómo fue el operativo para encontrar a su nieto en Corrientes

Tras varias horas de intensa búsqueda, fue encontrado el niño de 6 años que había sido reportado como desaparecido en la provincia de Corrientes. El menor fue hallado en el paraje El Duraznillo y se encuentra en buen estado de salud, ya bajo el cuidado de su madre.

Su abuelo, Juan Ramón Riquelme, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y reveló detalles acerca de cómo fue el operativo para encontrar a su nieto a 40 kilómetros de la ciudad de Goya, donde los efectivos dieron con el padre, Josías Santos Regis, y el menor de seis años.

"La Justicia actuó en su debido momento cuando apenas le pedimos ayuda. La Policía tenía el dato de que estaba cerca y se desplegó un operativo impresionante", destacó.

En ese marco, contó el estado en el que se encontró a su nieto y subrayó que "el nene creía que iba a pasar lo peor". "Hacía dos días que no comía y tenía muchas espinas en los pies porque estaba descalzo", precisó.

Tras describir el entramado familiar y el perfil de Josías Santos Regis, resaltó la presencia de los medios nacionales y locales y manifestó: "Fue impresionante el movimiento que han logrado. Nos ayudó un montón".

La búsqueda involucró a distintas fuerzas de seguridad en el territorio provincial. La causa judicial continúa en curso, con una investigación paralela por tentativa de homicidio.

El hallazgo se dio gracias a las comunicaciones entre distintas dependencias de la zona. En el caso interviene la Fiscalía de Investigaciones Concretas (UFIC) de la localidad de Esquina, a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera.