El abogado del chico que mató a un compañero afirmó que "fue un ataque genérico e indiscriminado"

El abogado defensor del tirador de San Cristóbal reveló que el adolescente de 15 años, acusado de disparar y matar a un compañero e herir a otros ocho en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de Santa Fe, se encontraba bajo tratamiento psicológico y había atravesado episodios de autolesiones previos al ataque.

En comunicación con Nico Yacoy en el programa Primer Round, Néstor Oroño afirmó que el menor "estaba recibiendo tratamiento psicológico porque había vivenciado algunos hechos que le generaron preocupación a sus padres".

Tras señalar que el adolescente "había tenido episodios de autoatentados y autoflagelos", aclaró que "no había tenido hechos de violencia hacia terceras personas" y manifestó que "esto fue un hecho inesperado para los padres". "Fue algo que no fue previsto o sospechado ni por el padre ni por la madre", remarcó.

En tanto, Oroño afirmó que "el ataque no fue contra una persona en particular, fue genérico e indiscriminado" y aclaró que el tirador "no tenía ninguna relación, ni buena ni mala, con la víctima".

Además, sostuvo que "se va a aplicar la ley vigente al momento del hecho, con lo cual por la edad se trata de un menor no punible", por lo que recalcó que "será sometido a proceso pero no podrá ser condenado penalmente por el hecho".

Por último, el abogado dijo que el tirador se encuentra alojado en un instituto dependiente de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe.