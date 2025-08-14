El abogado de las víctimas por el fentanilo advierte que los muertos cada día serán más

El abogado representante de las hasta ahora 97 víctimas fatales del fentanilo contaminado advirtió que las víctimas fatales se van incrementando día a día y que mañana van a ser más”.

“Está probado que la línea de producción del laboratorio se infectó con dos bacterias; pero lo más ilógico es que el dueño del laboratorio, en lugar de estar detenido como debería estar para no entorpecer la investigación, esté dando una versión tan poco creíble”, agregó Álvaro Núñez en una entrevista con el programa Viva la Pepa, de Radio Nacional.

El abogado dijo que es algo dantesco, una masacre y pidió dimensionar que se trata de 96 familias que perdieron a un ser querido, innecesariamente, porque no es que eran pacientes terminales.

Dijo también que “si se hubieran activado los mecanismo de prevención previstos, se tendrían que haber retirado todas las partidas, cerrar las salas y avisar al Ministerio de Salud”.