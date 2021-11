El abandono de Penitentes

DESCARGAR

Durante el programa Muchas Gracias, dialogamos con Gabriela Madrid, habitante de la zona de Penitentes, quien viralizó un video sobre el abandono de la zona. “Es impresionante, tendrían que venir a verlo. Me da mucha pena cruzar el centro de esquí y ver el abandono. Había gente trabajando, esto era vida. Yo tengo un pequeño comercio y siempre trabajaba y ahora no. La persona que ha hecho este daño tan grande no lo puedo entender. Yo amo este lugar”.

“Vivo enfrente y cuando llega gente y ve que está todo abandonado no lo puede creer. Es muy doloroso para mi, quizás para otras personas no porque no les interesa, pero para mi sí”, se lamentó Madrid.

“Va a quedar como un lugar fantasma, es un lugar muy bello. Había vida, ahora está todo roto. Espero que alguna vez esto se reactive...solamente hay porteros y un restaurante” expresó la mujer.