Tras la violenta operación policial desplegada ayer en la ciudad brasileña, la cifra de muertos ascendió a 134, entre ellos cuatro agentes, según informó oficialmente la Defensoría Pública regional. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la periodista brasileña sobre el estado actual de la situación.

“Se habla de que van a encontrar más muertos, hay más de 100 desaparecidos. La población necesita una respuesta federal”.

La periodista Leticia Navarro precisó que “están investigando si son ciudadanos, narcotraficantes” mientras que “las familias tendrán que hacer reconocimientos” de los cuerpos.

“El 90 por ciento de Río de Janeiro está paralizado, las escuelas cerradas, los comercios no abrieron, muchas personas decidieron no salir y están como rehenes en sus casas”.

Por otro parte, el exembajador en Brasil, Juan Pablo Lohle, compartió su análisis de la situación que, según advirtió, ya “no es un problema de Río sino que se va expandiendo en toda la región”.

En la charla con Adrián Noriega, repasó los nexos del Comando Vermelho con grupos narcotraficantes de otros países como Paraguay.

Advirtió que “el crimen organizado está mucho más organizado de lo que nosotros nos imaginamos y es mercosureño”.