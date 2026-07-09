El 9 de Julio se celebra con tiempo estable y temperaturas agradables en gran parte del país

La Argentina celebra este 9 de Julio, Día de la Independencia, con condiciones meteorológicas mayormente estables y temperaturas más templadas que las registradas durante la intensa ola de frío de comienzos de mes. Aunque la nubosidad gana terreno en varias regiones, las máximas superarán los 20 grados en buena parte del norte del país y permitirán una jornada favorable para los actos y celebraciones patrias.

En la Ciudad de Buenos Aires el día comenzó con cielo nublado, una temperatura mínima de 8 grados y una máxima prevista de 17 grados. Las condiciones se mantendrán estables durante toda la jornada, en línea con lo que ocurre en gran parte de la región central del país.

Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos presentan abundante nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas. Las máximas oscilarán entre los 19 y los 20 grados, mientras que La Pampa registrará una jornada más fresca y cubierta, con una máxima de 15 grados.

En el norte argentino se esperan las temperaturas más elevadas del país. Formosa alcanzará los 25 grados, mientras que Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Santiago del Estero llegarán a los 23 grados. Tucumán tendrá una máxima de 21 grados y Misiones alcanzará los 22 grados, consolidando una jornada agradable para las actividades al aire libre.

La región de Cuyo también disfrutará de condiciones favorables. San Juan alcanzará los 18 grados, Mendoza los 15 y La Rioja llegará a los 20 grados, con nubosidad variable pero sin fenómenos de relevancia.

En la Patagonia se observa el escenario más invernal. Río Negro presenta lluvias y lloviznas, con una máxima de apenas 9 grados. Neuquén permanecerá nublada con una máxima de 13 grados, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego continuarán registrando temperaturas bajas, con máximas de 5 y 4 grados respectivamente. Santa Cruz volvió a registrar la temperatura mínima más baja del país, con -3 grados durante la madrugada.

A 209 años de la Declaración de la Independencia, el clima acompaña las celebraciones en gran parte del territorio nacional. Con temperaturas moderadas, escasas precipitaciones y un ambiente mucho menos riguroso que el de los últimos días, la jornada patria transcurre bajo condiciones meteorológicas favorables para los festejos y actividades conmemorativas.