“El 85% de lo recaudado por el Estado argentino va a estar destinado al capital humano”

Luego del discurso de Javier Milei respecto al Presupuesto 2026, el vocero presidencial Manuel Adorni pidió a la oposición que lo debatan con seriedad y solicitó que "tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo". "Tengo confianza que podremos dar un debate adulto y maduro, que es lo que el país necesita", subrayó.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni dio detalles sobre el proyecto de ley del Presupuesto para el 2026, al indicar que el “85% de lo recaudado por el Estado argentino destinado al capital humano”, que comprende la educación, la salud y los jubilados.

“El nuevo proyecto contempla un 8% de aumento en la partida destinada a Educación, un 17% a la partida de Salud, un 5% en jubilaciones y un 5 % percibido, per capita, para pensionados por temas de discapacidad. Todo en términos reales, es decir, sobre el índice de la inflación”, precisó.

Tras hacer hincapié en que los aumentos previstos para universidades y jubilaciones son “por encima de la inflación”, el funcionario destacó que el Gobierno tiene “plena confianza” en que será aprobado en el Parlamento.

En ese marco, resaltó que este es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias.

Además, Adorni reiteró que "el equilibrio fiscal es la garantía de que no haya inflación en la República Argentina" y subrayó que "el orden de las cuentas públicas es el único camino para construir un país mejor". "No desperdiciemos esta oportunidad única", manifestó.

En ese sentido, dijo que "las cuentas tienen que cerrar" y señaló que "si se quiere aumentar el gasto hay que explicar de dónde quieren sacarlo".

“No hay nada que pueda hacer tambalear este plan económico”, recalcó.

Por otro lado, el vocero presidencial anunció que el Gobierno iniciará el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina.

“Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A”, anunció Adorni, quien aclaró que la empresa estaba incluida dentro de la Ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas.

Si bien no se conoce el detalle del proceso, el funcionario adelantó que se venderá "el 44% de las acciones en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional".

En esa misma línea, explicó que “se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario".