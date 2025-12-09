El 76% de los jóvenes de 18 a 35 años tiene trabajo y el 63% está conforme con sus ingresos

Una encuesta realizada sobre un universo de 700 jóvenes de entre 18 y 35 años de todo el país señaló que el 76% tiene trabajo y que el 63% de los hombres y el 48% de las mujeres está conforme con la tarea que realiza y con el salario que percibe por la misma.

El estudio fue elaborado por Enter Comunicación y ReyesFiladoro y destacó que del total de los que sí poseen empleo, el mayor porcentaje tiene trabajo independiente, con el 37% y le siguen el trabajo formalizado en el sector privado (16%), el trabajo informal (12%), trabajo en blanco en el sector público (9%) y el trabajo en negro en el sector público (2%).

Además, remarcó que si se tiene cuenta solamente el empelo de forma independiente, el 70% de los encuestados con menor nivel educativo trabajan de esa manera.

El informe subraya que en relación al crecimiento profesional contra los padres, casi el 70% de los encuestados cree que tiene más oportunidades y solamente el 17% estima que tiene menos oportunidades laborales.

El 72% de los encuestados piensa que la educación los preparó para insertarse en el mundo laboral, aunque hay una minoría que cree que no los preparó bien o no terminaron su educación.

Además, un 38% piensa que la educación formal los preparó “de forma básica” para instersarse en el mercado laboral.

Por otra parte, la mitad de los consultados (53%) utiliza la ecoonmía de plataformas, pero solamente el 16% lo ve como una fuente de ingresos sostenible a largo plazo.

El 57% de los hombres utiliza plataformas de inversión financiera, comparado con el 43% de las mujeres.

A su vez, el 42% de los jóvenes de bajo nivel educativo no consideraría la economía de plataformas como fuente de ingresos.

En otro orden, aunque el 59% utiliza apps de Inteligencia Artificial en su vida diaria, el 25% de los jóvenes consultados está preocupado por el impacto de la IA en su trabajo.

A pesar de eso, el 40% de los consultados tiene una opinión favorable sobre la utilización de la IA en su trabajo.

Dentro de ese 59%, más de la mitad (34%) lo utiliza frecuentemente y en primer lugar para la búsqueda de información (68%).

Por último, el 54% cree que las medidas tomadas por el Presidente tienen un impacto positivo en materia de oportunidades laborales, mientras que un 28% afirma que el resultado fue "negativo" o "muy negativo".