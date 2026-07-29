"El 70% del petróleo y gas producido por Argentina proviene de Vaca Muerta"

Adrián Giannetti, periodista especializado en energía en Neuquén, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó el impacto trascendental de Vaca Muerta en la economía argentina. El especialista destacó que esta formación geológica de hidrocarburos no convencionales se ha consolidado como el pilar de la producción nacional.

"Del 100% del petróleo y de gas producido por Argentina, el 70% proviene de Vaca Muerta", afirmó Giannetti para dimensionar la escala del yacimiento. Precisó que, durante el primer semestre de 2026, la formación aportó específicamente el 68% del petróleo y el 67% del gas total del país.

En términos financieros, el periodista resaltó el rol de la Cuenca Neuquina en la generación de divisas por exportaciones de combustible y energía. "De casi 8,000 millones de dólares exportados, Vaca Muerta aportó algo así como 4,200 millones", detalló sobre el peso del sector en la balanza comercial.

Giannetti explicó que, a diferencia del sistema convencional donde el recurso fluye por presión, en el no convencional el petróleo y el gas están atrapados en la "roca madre". Señaló que este proceso requiere una tecnología mucho más compleja y grandes inyecciones de capital para su extracción.

"Se inyecta agua a gran presión con arena para que mantenga abierta los poros y pueda evacuar el gas o el petróleo", describió el experto sobre la técnica aplicada. Esta metodología es necesaria debido a que la roca prácticamente no tiene permeabilidad propia para que el fluido circule.

Respecto a la ubicación geográfica, el especialista indicó que el yacimiento se encuentra principalmente bajo la provincia de Neuquén, extendiéndose también hacia Río Negro, Mendoza y La Pampa. Sin embargo, identificó a la localidad de Añelo como el corazón indiscutido de la actividad.

"Añelo tenía 3.000 habitantes en 2010; hoy pasan por allí 30.000 personas diariamente", relató Giannetti sobre el drástico impacto social y demográfico en la zona. Manifestó que el tránsito diario de 20.000 vehículos evidencia una transformación radical ocurrida en muy poco tiempo.

El periodista recordó que el desarrollo a gran escala se inició en 2013, tras el convenio entre YPF y la empresa Chevron para explorar los recursos no convencionales. "Era algo totalmente desconocido para todos; la escala y la tecnología que debía aplicarse eran muy diferentes", analizó sobre aquel hito histórico.

Giannetti subrayó además que, aunque Vaca Muerta es considerada una de las reservas más grandes del mundo, lo fundamental es lo que ya está disponible técnicamente. Sostuvo que el crecimiento del sector ha convertido a la región en un polo energético de relevancia global.