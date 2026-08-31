Así lo reveló la última encuesta Ag Barometer de la Universidad Austral, consignó su director e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la casa de altos estudios Carlos Steiger en diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round de Radio Nacional.

Los resultados del trabajo denotan “optimismo”, explicó el académico, quien recordó que se ubican “cerca de los máximos históricos alcanzados en noviembre de 2025 luego de las elecciones legislativas de medio término”.

Al respecto, señaló que “los temas políticos tienen bastante impacto en la confianza del productor”.

En otro orden, Steiger resaltó la “mejora en el sentimiento de los productores en cuanto a decisiones de inversión; parece poco, 1,5%, pero estamos en máximos históricos”.

“El 64% de los productores piensa que es buen momento para invertir”, remarcó, y agregó: “hay optimismo con relación al futuro, aunque con cautela”.