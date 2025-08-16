El 33% de los argentinos optará por regalar ropa en el Día del Niño

Un relevamiento sobre 3.000 consumidores reveló que para el Día del Niño el 33% de los argentinos optará por regalar ropa, un rubro que por primera vez desplaza a los juguetes en el primer lugar de las preferencias.

El informe de la Consultora Focus Market destacó que en el segundo lugar de la lista de regalos más elegidos para el Día del Niño figuran los juguetes con un 22 %, seguidos por los libros didácticos (19 %), los artículos deportivos (7 %), la informática (7 %), calzado (5 %) y rodados como bicicletas o triciclos (2 %).

Además, señaló que el gasto promedio estimado es de $49.500.

El director de la Consultora Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que "para impulsar las ventas en el Día del Niño, el comercio minorista apela a una combinación de ofertas, promociones y descuentos especiales mediante tarjetas de crédito y billeteras digitales, sumado a planes de financiamiento en cuotas sin interés".

"Esta estrategia busca aliviar el impacto del gasto en las familias y estimular el consumo en un contexto de necesidad de incrementar los vólumenes de venta", agregó.

En cuanto a los canales de compra preferidos, el 31 % de los consumidores planea adquirir los regalos en centros comerciales a cielo abierto, mientras que el comercio electrónico se posiciona fuerte con un 27 % seguido por los shoppings (23 %), supermercados (10 %) y outlets (8 %).