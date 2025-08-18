"El 26 de octubre vamos a presenciar una elección extremadamente polarizada"

En diálogo con Hugo Macchiavelli, el analista político Alberto Medina Méndez, dio su mirada acerca de las elecciones de octubre, cuando los argentinos deberán volver a las urnas para elegir a sus representantes en las Cámaras de Diputados y Senadores durante los próximos dos años.

Según adelantó, los comicios serán extremadamente polarizados con "el peronismo tratando de sostener la estructura original de la militancia y por otro lado el Gobierno nacional con figuras nuevas, con personajes outsiders fuera del sistema, con jugadas muy fuertes como la de Patricia Bullrich o Luis Petri".