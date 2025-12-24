ENTREVISTA A SEBASTIÁN CAO

24/12/2025

"El 2025 termina con crecimiento y las perspectivas económicas para el 2026 son muy buenas"

El economista Sebastián Cao en diálogo con el equipo de Creer o Reventar hizo un breve análisis de cómo resultó la economía en 2025 y opinó acerca de cómo serán las perspectivas económicas del país para el año próximo.

"Este año estuvo signado por el riesgo electoral, pero a pesar de eso y del amesetamiento de la economía durante unos meses, la economía creció. Y se espera que concluirá este año en un crecimiento del 4.5. Y estimamos otro 4 para el año que viene. Habrá mucha inversión el año próximo", mencionó.