Efectos del envejecimiento de la vista

Con el regreso a las actividades laborales, la vista cansada se hace más evidente. La presbicia, ligada al envejecimiento del cristalino, se agrava por el uso intensivo de pantallas. Cada inicio de año se repite la misma escena en los consultorios oftalmológicos: aumentan las consultas de personas que, al volver al trabajo y a la rutina frente a pantallas, empiezan a notar cambios en su visión cercana.

La consultora especialista en córnea y superficie ocular, Liliana Abuin, en diálogo con 100% Nora, contó que "leer mails, revisar planillas, usar el celular o sostener la vista en la computadora se vuelve más difícil, más cansador y, muchas veces, frustrante".

Abuin, además, remarcó que "en esta época del año, las consultas por dificultades para ver de cerca muestran un aumento marcado. La presbicia —conocida como vista cansada— aparece de forma natural a partir de los 40 años, pero suele manifestarse con más fuerza cuando la exigencia visual aumenta".

La presbicia es un proceso fisiológico del ojo asociado al envejecimiento del cristalino, la lente natural que permite enfocar a distintas distancias. Con el paso del tiempo, el cristalino pierde elasticidad y disminuye su capacidad de acomodación, es decir, de enfocar objetos cercanos. No es una enfermedad.