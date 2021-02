Efectivizan el aumento de boleto de colectivos en la capital provincial

Guillermo Jerez, Concejal Barrio 88, dialogó con Radio Nacional Santa Fe y se pronunció en relación al aumento de boleto destacando que ¨hay que darle al transporte público una solución de fondo para un problema estructural¨.

Además, Jerez destacó que le aumento afecta a los más necesitados, ya que ¨si nos situamos en el actual contexto pandémico, y vemos que la movilidad en auto particular, moto, y bicicletas aumentó, los usuarios de transporte público son aquellos que no han accedido o no pueden optar por ninguno de ésos medios¨.