EEUU y la Argentina negocian una línea de swap de US$ 20.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reveló este miércoles que el Tesoro de los Estados Unidos negocia actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20.000 millones con el Banco Central, entre otras opciones.

"Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización", enfatizó en un mensaje en la red social X.

Al respecto, recordó que "ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad".

El Tesoro estadounidense está listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen, aseguró.

Y agregó: "También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de US$ 20.000 millones con el Banco Central, reveló.

"Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", explicó.

Además, indicó, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas.

Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos, consideró.

"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", afirmó.

Y concluyó: "La Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional (...) demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina".

"Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el reembolso de su capital", completó.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su cuenta de X: "Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!".