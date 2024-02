"EEUU se enorgullece con la conexión que tiene con Bahía Blanca"

Esta mañana, el intendente municipal de Bahía Blanca recibió al embajador norteamericano en nuestro país, Marc Stanley. "Para nosotros es un día especial, agradecerle al embajador que el día posterior a la catástrofe se comunicó con nosotros y nos acompañó. Hoy a venido a venido a materializar ese acompañamiento con 50.000 dólares que la embajada ha donado en materiales para la reconstrucción de escuelas dañadas".

De acuerdo al intendente, hoy visitarán el Puerto de Bahía Blanca y las instalaciones de Dow. "Estamos convencidos que hay que cristalizar las oportunidades de inversión. Trabajar con la embajada para Tomar el conocimiento y la experiencia que EEUU tiene en el combate contra el narcotráfico, especialmente en el ámbito portuario".

Por su parte, el embajador Stanley agradeció la bienvenida a la "bella ciudad de Bahía Blanca".

"No me imagino postularme para una ciudad y en el medio encontrarme con esta tormenta, pero sí me puedo imaginar el orgullo que pueden sentir los ciudadanos por el coraje, la determinación para reconstruir los daños que causó la tormenta", agregó.

Además, dejó su condolencia y solidaridad para los fallecidos y los que aún sufren las consecuencias del temporal.

