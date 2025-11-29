El cantautor cordobés Lucas Heredia anticipa su festejo por los 15 años de trayectoria

En esta nueva emisión, la 414 de Soy Nacional, Sandrá Mihanovich conversa con Marilina Ross a propósito de cumplirse un nuevo aniversario de su regreso a la televisión argentina tras 4 años de exilio.

Marilina recuerda el programa de Juan Alberto, “Badía & Cia.” en el que brindó un pequeño recital en presencia de sus padres visiblemente emocionada.

Además Marilina dio algunas pistas de un próximo lanzamiento del cual dijo a Sandra “sos muy responsable”, y se comprometieron a dar a conocer en poco tiempo.

En esta edición de Soy Nacional nos vistan Flor Lovaglio, cantante compositora e intérprete, junto a Joaquín Alonso quienes anuncian su presentación en Congo, en el barrio de Palermo para el 5 de diciembre.

Flor repasa parte de su historia habla de sus canciones su relación con Joaquín y de la pequeña Lola de tres años fruto de ese amor; además cantan en vivo!

En la segunda parte del programa Sandrá recibe a Lucas Heredia, músico, compositor, productor y cantante cordobés, multi instrumentista y docente, quien repasa su historia, sus comienzos, cómo se enamoró de la música una tarde en la que tirado en la cama de su mamá escuchó “Sin Querer” de León Gieco.

Durante una emotiva charla Heredia reflexiona sobre la importancia de la música y de la poesía, recuerdan varias canciones y músico y nos regala algunos temas en vivo.