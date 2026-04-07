EE. UU. mantiene máxima presión sobre Irán a la espera de una respuesta definitiva

El gobierno de Donald Trump ratificó que el ultimátum fijado para las 20:00 hs (ET) de este martes sigue en pie, tras considerar insuficientes las propuestas de cese al fuego presentadas por Teherán. Desde la Casa Blanca se enfatiza que la medida busca garantizar la seguridad global mediante el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, puntos no negociables para la administración estadounidense.

Washington sostiene que la firmeza actual es la única vía para forzar un cambio de conducta en el régimen y evitar una escalada mayor en la región.

Por este tema, el analista internacional, Adalberto Agozino, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la fecha es indicativa. No creo que cumplida esa hora se lancen misiles; sí, que a partir de ese momento se estará en condiciones de atacar masivamente a Irán".

Agozino, además, agregó que "está convencido que lo que está buscando Trump es ponerle fin a la guerra".