EE. UU. afirma que Irán detuvo 800 ejecuciones de manifestantes en medio de la crisis de protestas

La Casa Blanca anunció que las autoridades de Irán habrían suspendido alrededor de 800 ejecuciones programadas contra manifestantes detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales, tras advertencias del gobierno de Estados Unidos sobre posibles “graves consecuencias” si continuaban las matanzas. La situación se da en un contexto de tensiones crecientes por la represión de las movilizaciones que estallaron a fines de diciembre de 2025 y que han dejado miles de víctimas y detenciones.

Ignacio Rullansky, doctor en Ciencias Sociales y especialista en Medio Oriente, dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio su mirada sobre el actual contexto, al señalar que "pareciera que se está empatizando y optando por un abordaje diplomático". Además, reflexionó sobre "la represión durísima y brutal" que está llevando adelante el régimen de Irán.

Según las agencias internacionales, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente de Estados Unidos y su equipo entienden que las 800 ejecuciones previstas fueron detenidas, aunque advirtió que Washington sigue monitoreando de cerca la situación y que “todas las opciones” siguen sobre la mesa. Irán no ha publicado cifras oficiales sobre las ejecuciones ni sobre el número de manifestantes aún bajo amenaza de pena capital.