Educación: se trabaja en un ordenamiento del sistema educativo

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología dialogó en Radio Nacional Resistencia donde detalló el trabajo de limpieza que están realizando en todos los establecimientos escolares y además comentó el objetivo prioritario de su gestión que consiste en el ordenamiento del sistema educativo:" Empecemos por la limpieza. La verdad que las primeras, fuimos a dos escuelas en las que acompañé, si tendríamos que acompañar a todas las escuelas que se están desvaneciendo, sería bastante si no podría gestionar y hacer las cosas que corresponden para que el ciclo comience bien. Pero la verdad que en una de las escuelas que fuimos, la gente está muy feliz, pero me acuerdo que nos acompañó el gobernador y nos señalaba, el frente que este prolijo. La idea es con el desmalezamiento no hacerlo ahora al inicio solo, es hacerlo en tres veces al año. Vamos a ver si buscamos algunos químicos que produzcan, que eviten este tema de los pastos. Me acuerdo que en las gestiones pasadas que nosotros trabajamos, habíamos trabajado un poco con el área de producción y había algún químico. Pero tenemos que ver cuáles son para yuyo para no perjudicar el césped. Así que estamos en todo este trabajo, pero la idea, y ya lo saben las escuelas, es hacerlo tres veces al año sin interrupción".

En cuanto al ordenamiento del sistema educativo dijo:" Si nosotros vamos a un sistema que se llama régimen académico, donde lo que más vamos a tocar de un régimen que ya existía es la parte de promoción. Pero quiero aclarar que como todo hay una etapa de transición . Y lógico, porque es lo que me estoy viendo en la cara de los adolescentes, sobre todo escuchando esto y va a decir y yo que debo cinco o ocho espacios. Tranquilidad, porque los alumnos que entraron con un régimen académico, como toda cosa se respeta. Pero si vamos a poner también acompañamiento y para valorar que por favor no vuelvan a repetirse solo los trabajos por los que presentaba, sin un acompañamiento fuerte para ver en qué áreas estamos con graves dificultades que se repiten para esta cantidad de espacios que los chicos están llevando".

