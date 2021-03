Educación se planta en la oferta salarial

El viceministro de la cartera educativa, Adrián Carrizo, dijo que se resolvió a último momento en paritarias porque “se esperaba el acuerdo desde Nación”. De ese modo, el funcionario defendió lo propuesto desde el Gobierno y el momento en que se hizo. Por otra parte, al ser consultado por las medidas protocolares y el estado de los establecimientos, indico que “se aplica lo acordado hace meses en cuanto al protocolo” y que solo hay inconvenientes “en tres escuelas de la zona, que se están resolviendo”. No obstante, destacó que “la directiva es que en las escuelas donde no se puede comenzar por algún problema edilicio, se hacía el inicio en forma no presencial”.

Con respecto a la oferta salarial, Carrizo indicó que es la segunda mejor del país y dio un detalle de la composición hasta llegar al 29%.