Eduardo Toniolli: "Está cantado que no tienen los números"

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, puso en duda que el oficialismo logre los votos necesarios para aprobar la ley bases durante la votación en particular: “Está cantado que no tienen los números”, aseguró el legislador en diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa. En esta línea, remarcó: “Aparentemente tienen dificultad para reunir el número necesario para aprobar las delegaciones que son una bestialidad, por eso hay muchos diputados que no las quieren votar”. Además, el legislador señaló que el capítulo de las privatizaciones genera controversias por lo cual “muchos diputados no quieren dejar marcados los dedos”.

DESCARGAR