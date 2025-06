Eduardo Plasencia: "La Causa Vialidad fue un esquema para estafar, no un caso de corrupción más"

El ex gerente de Planificación de Vialidad Nacional detalló cómo se montó el entramado para cobrar obras inexistentes, con Lázaro Báez como "cajero" y conexiones con "La Ruta del Dinero K".

La Causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo, fue mucho más que un simple caso de sobreprecios o incumplimientos. Así lo reveló Eduardo Plasencia, quien fuera Gerente de Planificación de Vialidad Nacional al momento de la denuncia, en diálogo con Nicolás Yacoy en "Vuelta en el aire".

"No estamos hablando de la denuncia de un sobreprecio, estamos hablando de que se pagaron 1000 millones de dólares en obras que no existen", sentenció Plasencia, refutando los argumentos de "causa sin pruebas" o "sin incumplimientos" que sostuvo el kirchnerismo, incluso por parte de Axel Kicillof. "La fiscalía de la Corte Suprema en el juicio... hay sobradísimas pruebas", remarcó el ex funcionario.

El descubrimiento

Plasencia recordó que al asumir en Vialidad ya sabían que había "algunas cosas que ordenar", pero la magnitud de la maniobra fue sorprendente. "En el medio nos empiezan a aparecer en el sistema interno de Vialidad obras que no estaban en ningún lado", relató.

Fue entonces cuando se reunieron con el ex ministro Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Javier Iguacel. "Acá hay cosas muy graves", fue la conclusión.

Para comprobarlo, Plasencia contó una experiencia personal: "Yo personalmente fui a Santa Cruz y recorrí la Ruta 40 entre Río Turbio y Río Gallegos, y en los papeles decía que era una ruta y era una calle de tierra".

Un esquema "especialmente armado para estafar"

El exgerente de Planificación enfatizó que este no fue un caso de corrupción más. "Es un caso distinto, especialmente armado para estafar con muchos involucrados", aseguró. La trama abarcaba desde la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Infraestructura con Julio De Vido, las direcciones locales de Vialidad Nacional en la provincia, inspectores y hasta jueces. "El objetivo era fingir que se estaban haciendo obras, cobrarlas y luego desaparecer", afirmó.

La "frutilla del postre", según Plasencia, fue la figura de Lázaro Báez. "Era un cajero de banco que 4 días antes de asumir Néstor Kirchner hizo una empresa para llevarse todo eso", explicó. Además, dejó en claro que "la plata no era para él, era para sostener todo ese armado".

Conexiones y mecanismos de control

Plasencia subrayó la conexión de la Causa Vialidad con otros expedientes resonantes: "Lo que resulta a las claras es que todo esto está conectado con la causa de 'La Ruta del Dinero K', que era dinero que estaba desaparecido del sistema por pagar estas obras que no existían. Esto se relaciona con las causas Otesur, Los Sauces y demás".

La impunidad con la que operaban se basaba en una creencia: "Lo llamativo es que ellos pensaran que nunca se iba a descubrir", dijo Plasencia. El esquema, que funcionó durante años en Santa Cruz, se trasladó luego a nivel nacional, bajo la premisa de que "nunca iban a dejar el poder".

Finalmente, el ex funcionario de Vialidad destacó un cambio fundamental: "En todo el mundo avanzaban los mecanismos de transparencia para las obras públicas, pero en la Argentina en los 10 años de kirchnerismo eso no pasaba y era para que todo este mecanismo escondido bajo el sótano de Vialidad Nacional no se conociera y siguiera funcionando". Sin embargo, concluyó que "esto no va a pasar más", ya que se activaron "muchos mecanismos de control que contribuyen a la transparencia de este tipo de operaciones". En el expediente, se presentaron pruebas concretas como esquemas de avance y montos de dinero enviados a cada obra, que evidenciaron el patrón de defraudación.