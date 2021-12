Eduardo J. Mindeguía: "Tengo un problema con los lugares comunes"

El poeta gualeguaychuense Eduardo José Mindeguía fue distinguido en el Concurso Juan L. Ortiz y su poema será incluido en la antología edición 2021. “Si no descansa el poema, vos estás influido por la emoción. Y entonces corrés el serio riesgo de escribir una tontería llena de lugares comunes. Tengo un problema con los lugares comunes. Por ejemplo, describir una cabellera rubia como color del trigo. Desde que se inventó el idioma castellano lo han dicho. Yo intento metafóricamente decir lo mismo de otra manera”, dijo Mindeguía, quien en esta nota compartió poemas y sus ideas sobre la poesía. “Me deslumbra la forma. Todos tenemos sentimientos. Lo que está en discusión no es el fondo, es la forma. Eso me desvela a mí cuando escribo”, dijo Mindeguía en el aire de la radio pública.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20/ Con Jimena Arnolfi