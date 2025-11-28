Eduardo Gerome: “Acá hubo una corrupción organizada desde la cúspide del poder”

El abogado penalista conversó con Nicolás Yacoy sobre el desarrollo del juicio oral y público denominado “Causa Cuadernos” en los que se acusa a más de 80 personas, entre ellos Cristina Fernández y varios ex funcionarios de cobrar coimas para el desarrollo de obras públicas.

“Pocas veces se ha visto que comience una causa con tanta cantidad de pruebas como tiene ésta”

El abogado recordó que si bien la causa se inició por la aparición de cuadernos con información, escritos por choferes de funcionarios, analizó que la prueba alcanzada es muy superior a esa información.

“Lo importante es que todo lo que figuraba en los cuadernos se fue comprobando con la documentación y con los arrepentidos; los arrepentidos contaron con sus abogados, pudieron no hablar y hablaron y pactaron penas más leves”.

“Los propios laderos de Cristina y sus secuaces terminaron reconociendo que si la plata era importante iba a la casa de Cristina, si no, iba a la Casa Rosada o si no a Olivos, y cómo era trasladada en camiones y luego en aviones al sur”.

Para Gerome “acá hubo una corrupción organizada desde la cúspide del poder y si uno no era corrupto no era designado funcionario”.

“Se llegó a un nivel de corrupción como no se conoció en la historia y dejaron huellas muy grandes porque se pensaron impunes; no tuvieron reparos o cuidados que otros hubieran tenido, se actuó a cara descubierta”.

“No nos podemos adelantar porque la causa recién comienza pero ha sido tan nítido que no tiene vuelta atrás; no hay otro camino que no sea una condena, podría haber alguno de los 80 que se escape pero sería muy raro”.

“Creo que el tribunal va a tener que acelerar para dar respuesta a lo que una sociedad está pidiendo que es, que la gente que cometió delitos vaya presa”.

Prisión domiciliaria a la ex presidente

Consultado puntualmente por la situación actual de Cristina Fernández Gerome fu contundente y tuvo duras palabras para con el sistema judicial: La justicia fue muy permisiva.

“La prisión domiciliaria es un beneficio que se le da a un detenido pero no se le puede dar a una ex presidente que pasó toda su gestión robando y que no tiene ningún problema de salud, la justicia le permitió tener un teléfono, hacer proclamas públicas y participar en actos políticos, fu muy permisiva”.