Edmundo González Urrutia: "Ninguna transición democrática es posible mientras haya presos políticos"

El presidente electo en los últimos comicios libres de Venezuela del 28 de julio pasado aunque no reconocido en ese cargo, Edmundo González Urrutia, remarcó que "ninguna transición democrática es posible en Venezuela mientras haya presos políticos" y reclamó la inmediata libertad de todos los civilies y militares encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro "sólo por pensar distinto".

González Urrutia dijo que los acontecimientos de los últimos días en Venezuela "han marcado una inflexión en la historia reciente" y manifestó que "es natural que existan sentimientos encontrados a los que entendemos y respetamos".

"Este momento constituye un paso importante para la normalización real del país, algo que sólo será posible de lograr cuando se libere a todos los venezolanos privados de su libertad por cuestiones políticas", indicó el último presidente electo en Venezuela y despojado del cargo por fraude electoral.

"Son verdaderos rehenes de un sistema de persecución y tiranía que ahora empieza a ver su fin", agregó.

González Urrutia reclamó que "se respete sin ambigüedades la voluntad expresada en las urnas el 28 de julio último por el pueblo venezolano" y aclaró que este hecho "constituye un nuevo escenario político pero no sustituye las tareas fundamentales que aún quedan por delante".

"Entre ellas una que es ineludible y que se relaciona con la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber costitucional", remarcó.

Por último, González Urrutia destacó que "somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia y al estado de derecho y a la dignidad de sus ciudadanos y tal como lo establece el Artículo 5 de la Constitución nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del claro respaldo de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con futuro".

"Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido y jamás será traicionado porque desde ahora en adelante trabajaremos exclusivamente para la libertad y el bienestar de los venezolanos", añadió.