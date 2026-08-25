Edith Piaf, otra de las personalidades que pasó por nuestro Auditorio

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, recordamos otra de las personalidades que actuaron en el Auditorio de Maipú 555, hoy Radio Nacional, entre ellas Edith Giovanna Gassion, conocida como Edith Piaf.

Nacida en Francia el 19 de diciembre de 1915, fue considerada la mejor cantante popular de su país.