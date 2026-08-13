Edda Bustamante visitó a Nora Briozzo en la tarde de Nacional

La reconocida actriz de cine, teatro y televisión contó, en una distendida charla, algunos recuerdos de su infancia, su adolescencia y sus comienzos en la actividad artística.

Considerada una de los más destacadas “sex symbol” de nuestro país, Edda Bustamante protagonizó importantes producciones fotográficas para las más prestigiosas revistas Argentinas.

Además, recordó cómo se enteró del tema de Attaque 77 que lleva su nombre: “Me enteré de que habían hecho una canción con mi nombre cuando la escuché por la radio. Después Attaque 77 me invitó al Estadio Obras”.

Durante la charla con el equipo de 100% Nora, la actriz refelxiona sobre el presente de su vida y su carrera.

“Cuando uno vive una vida en la que tuvo consciencia de por dónde va, uno puede girar la cabeza mirar su vida y decir, yo venía por acá, uno construye esa imagen y está bueno; y es muy diferente de lo que uno construye como producto y que la gente consume, con ropa o sin ropa”.

Hoy continúa en escena, y hace pocos días estuvo en el Palacio Libertad

Participó del episodio 35 de Música y Palabras”, ciclo que combina piezas literarias y musicales en un espacio visualmente intervenido.

En este episodio, se presenta El manifiesto. Lo que el cuerpo le dice a la mente, una performance con Edda Bustamante en interpretación y dramaturgia, Leandro Chiappe en música en vivo y Lucas Turturro en dirección artística.