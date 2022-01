Un poco de género.

“Ecos de un crimen” de Cristian Bernard.

Un gran elenco y una historia perturbadora.

Se apagan las luces de la pantalla y los logos de Warner Pictures y HBO

MAX llenan la pantalla. Augurando, como mínimo, un nivel de producción

importante. “Ecos de un crimen”, dirigida por Cristian Bernard, llegará

este próximo jueves 27 de enero a los cines y en marzo a la plataforma

de streaming perteneciente a HBO. Un thriller psicológico, compuesto por

un elenco de primer nivel: Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo,

Diego Cremonesi y Carola Reyna.

Un exitoso escritor, Julian Lemar, viaja junto a su familia a una casa en el

medio del bosque con el fin de descansar. Sufriendo el trágico bloqueo

de escritor y recuperándose de un pico de stress, intentará alejarse del

mundo editorial, sin lograrlo. Apenas la primera noche, una fuerte

tormenta genera un corte de luz prolongado. Al tiempo una mujer se

presenta en busca de ayuda. A partir de este punto, la tranquilidad

quedará en el olvido, dejando lugar a la desconfianza y el engaño.

Una narrativa cíclica y un ambiente agobiante, donde la lluvia no cesa y

escapar resulta imposible, pondrán los nervios de punta hasta la llegada

de los créditos finales. Tratándose de un género poco explotado por las

grandes producciones nacionales, podes denotar algunas influencias

cinéfilas. Películas como “El resplandor” de Stanley Kubrick, “Psicosis” de

Alfred Hitchcock, “Vestida para matar” de Brian De Palma e inclusive

“Christine” de John Carpenter. Tanto a nivel narrativo, puesta de cámara

e inclusive en algunos artículos de utilería. Sumado a una banda sonora

hitchcockiana, que toma lo mejor de Bernard Herrmann.

Por su parte cuenta con un nivel interpretativo extraordinario. Tratándose

de una historia complicada, en cuanto el esfuerzo actoral se refiere, ya

que exige algo más que los dramas costumbristas. El desorden

patológico, desequilibrio emocional y rigor que ofrece Diego Peretti es

sublime, además de encontrarse en un registro al que no nos tiene

acostumbrados. Algo distinto sucede con Diego Cremonesi, quien

encuentra su papel de villano como un traje realizado a medida por un

sastre experimentado. Además de la desesperante interpretación de

Carla Quevedo, quien consigue transmitir con exactitud lo que le pasa a

su personaje.

Entonces tenemos aquí un exponente de un género al que no estamos

acostumbrados. Un thriller psicológico con tintes argentinos. Capaz de

dejar a los espectadores al borde del asiento o aferrados al apoyabrazos.

Con la potencia de un gran elenco, sumado a un giro narrativo sorpresivo,

tenemos aquí una película que debe ser presenciada en las salas de cine.