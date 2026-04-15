Econtech 2026: jornada sobre innovación y empleo en la UBA

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará Econtech 2026, un evento centrado en transformación digital, inteligencia artificial y futuro del trabajo.

La actividad se llevará a cabo este jueves 16 de abril en la sede de la Facultad y reunirá a referentes del sector privado y especialistas internacionales.

El encuentro incluirá charlas, paneles y actividades prácticas orientadas a estudiantes, graduados y público general.

Entre los expositores se destacan ejecutivos y expertos en tecnología y negocios, que abordarán temas vinculados a la innovación y el desarrollo profesional.

Durante la jornada también funcionará una Feria de Empleo, con la participación de empresas de distintos sectores que ofrecerán oportunidades laborales y espacios de networking.

La propuesta suma además experiencias interactivas, como la Carpa Tech, con tecnología aplicada y actividades vinculadas a la economía digital.

Desde la organización señalaron que el objetivo es acercar el mundo académico al sector productivo y acompañar los cambios en el mercado laboral.