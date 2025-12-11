Economista destacó la vuelta de Argentina al mercado de deuda en dólares  

José Dapena, economista, puso de relieve la importancia del retorno del país a ese mercado al consignar que “es una muy buena noticia”.

“Hace falta mucho más y en los próximos años poder acceder de manera periódica al mercado voluntario de capitales para hacer este tipo de operaciones”, enfatizó en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“Hace ya ocho años que no se hacía una colocación voluntaria, por lo cual no podía fallar. Tenía que hacerse”, expresó.

Para Dapena, “es una prueba piloto para demostrar que Argentina está retomando el sendero. Es como una declaración de principios”.

“Se pide plata y se otorga según lo que yo entiendo, que es tu riesgo, y los 600 puntos de riesgo país muestra que a Argentina le cuesta seis puntos extra de tasa de interés financiarse con respecto al tesoro de Estados Unidos, que se financia al 4 por ciento”, detalló.

“En enero teníamos vencimiento de bonos soberanos, y cuando se pague eso existe otra posibilidad de colocación, otra buena noticia”, cerró.