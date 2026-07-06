Economía presentó el programa financiero para 2026 y 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero para lo que resta de este año y todo 2027, acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

En conferencia de prensa, Caputo aseguró que es un programa conservador con “opcionalidades” con algunos instrumentos que se están trabajando desde hace más de un año.

Para el titular del Palacio de Hacienda, “salir a los mercados es una opción, no un objetivo; hay otras como salir a los mercados internacionales que, cuando vean que está en cero, tanto este año como el que viene, aunque podría ser una opción”.

Caputo enfatizó que el programa apunta a refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses “a la menor tasa posible”, mientras que los intereses de deuda se pagan con el supéravit primario.

“Este es nuestro objetivo y no quiere decir, como dicen algunos, que hay que mostrarle al mercado que tenemos acceso, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero no nos ´permitimos´esas ventanas porque la tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia", planteó Caputo.

En ese sentido, enfatizó que una emisión de deuda en el mercado externo “es una opción, no un objetivo”. Y reseñó que el programa financiero tiene “opcionalidades, es decir fuentes de financiamiento alternativas con tasas mucho más baratas”.

Caputo ejemplificó con que “hace tiempo nos ofrecieron emitir US$ 5.000 millones a 10 años a un tasa de 12,5%. Hoy nos financiamos al 6% a 10 años. Le hicimos ahorrar a los argentinos US$ 3.300 millones”.

A su turno, el secretario de Finanzas planteó que “hay fuentes de financiamiento alternativas que van a terminar siendo una opción y que no las estamos suponiendo en el programa financiero”.

“Pero que podrían estar eventualmente, y eso nos permite ganar opcionalidad: usarlas eventualmente si las necesitamos y las condiciones están. Lo bueno es que lo podemos cerrar sin usarlas”, sostuvo Furiase

El programa también contempla emisiones en el mercado internacional pero sin una cifra definida: “En emisiones internacionales pusimos un guión y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de como evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, destacó Furiase.