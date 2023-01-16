DX.COM.AR 新闻

和往常一样，为大家介绍一周的DX建议：

斯里兰卡广播公司已恢复使用其 11905 khz 频率。

来自西班牙卢戈的曼努埃尔•门德斯他收听到了一些非常有趣的短波和低功率电台。

其中之一是丹麦维多夫的丹麦电208号电台，世界标准时20:45-20:58点以 5970 khz向欧洲大陆广播。 208 号电台也在 1440 kHz 频率上广播，覆盖哥本哈根市。

曼努埃尔•门德斯从 15:22-15:50 UTC 也收听到了来自马斯莱特的 25800 khz， 11 米波段的世界音乐电台。

吉尔吉斯斯坦国家电台吉尔吉斯广播电台以 4010.2 khz 的频率从比什凯克市发射，可以在 01:00-02:30 UTC 接收到。

挪威商业低功率电台北极星电台，从 18:30-18:58 以 5895 khz 的频率被来自西班牙的 曼努埃尔•门德斯听到。

他还在世界标准时间 05:09 左右和世界标准时间 06:30 之后听到北极星电台。

我们现在转向塔吉克斯坦，在世界标准时间 0130-02:00点之间以塔吉克语，从该国首都杜尚别发射，以 4765 khz 的频率被收听到。

同样，在 7245 kHz 频率上可以听到这个国家的当地公共广播电台，被称为塔吉克之声，大概也是从杜尚别广播并在世界标准时间 15:31 左右被收听到。

从瓦努阿图群岛听到瓦努阿图广播电台，该台以其 3945 kHz 频率广播，也就是说，它是在世界标准时间 07:33 左右以 11835 kHz 频率被接收到的。

广播新闻：

第一条消息将我们带到阿根廷共和国，更准确地说是圣达菲省，国家通信实体 (ENACOM)向圣托梅、马蒂尔德、圣尤金尼奥、拉古纳派瓦、盖斯勒和贝尔纳德伊里戈延等城镇颁发调频许可证证书。

ENACOM 圣达菲省代表佛朗哥巴尔扎雷蒂坚持认为：“国家通信实体采取的政策侧重于扩大声音的多样性，同时为无线电广播公司提供更多工具，同时将它们置于合法框架内”。

同样，他表示，“这些许可证由于行政问题和缺乏政治意愿而不稳定地发放，出于这个原因，从当前的管理层和通过 ENACOM，我们规范了这些 FM 收音机的情况，这就是我们在这里颁发这些许可证的原因”。

出席的当局马丁内斯说强调了颁发许可证的巨大价值：“我们深信传播地方新闻的重要性，而不仅仅是那些从国家媒体中提取的新闻”。 反过来，他重视经济部长塞尔吉奥马萨对该地区的关注。

玻利维亚：著名的圣拉斐尔电台的节目将于 2023 年到达玻利维亚的各个角落。该电台庆祝新的周年纪念，致力于在国内和国际上扩展其信号。 它还推出最先进的设备并扩展其计划。

以教育、娱乐和传福音为明确目标，圣拉斐尔庆祝新的周年纪念日，巩固了该领域最古老的广播电台的地位。 此外，它还寻求扩展到整个国家，推出最先进的设备并扩展其计划。

虽然之前经过了三年的测试，但这种通信方式的正式诞生是在 1959 年 1 月 6 日。目前，它与报纸 OPINION 建立了战略联盟，并通过使用 92.5 Mhz 调制频率 (FM) 和频率为 1310 khz 的调幅 (AM)的无线电波进行扩展，此外它在社交网络上的存在不断增长。

目前，圣拉斐尔通过 Divino Niño 电台的 106.9 FM 信号和早间节目到达科恰班巴热带地区。 但是，他们希望扩大在更多地方城市。

传播媒体负责人 Rodolfo Ramírez 说：“我们是为数不多的进入查帕雷的广播电台之一。 圣拉斐尔电台非常受欢迎，非常受欢迎。 我们维护真相”。

同样，其信号通过奥鲁罗的瓦努尼国家广播电台、布宜诺斯艾利斯的圣洛伦索广播电台等进行重播。 在西班牙和智利的玻利维亚社区也收听该台。

2023 年，“无线电全面增长”，他们发布了一种新的大功率发射器，以扩大他们对公众的覆盖范围，并将 1310 khz 的 AM 信号数字化。

同样，他们计划开播一个体育节目并加强他们在盖丘亚语节目的广播。

通过投资、技术和努力，圣拉斐尔电台的明确目标是在 2023 年覆盖整个国家。

现在我们穿越大西洋前往梵蒂冈，将教皇的短波电台与其他重要的国际短波电台联系起来的新闻。 因此，九个主要西方广播电台的代表在梵蒂冈花园的历史悠久的教皇广播电台和电视台总部举行了会议。

通过协调传输频率和成员之间的技术合作，使用短波以降低国际干扰的效果。 这就是包括梵蒂冈广播电台在内的西方主要广播公司“G9”集团的目标，这些天他们在位于梵蒂冈花园的教皇电台中开会。

圣座传讯部部长Lucio Adrián Ruiz 神父说：「你们在在家里，因为圣座是每个人的家，因为它希望在普遍的兄弟情谊中欢迎我们，为人类的福祉而努力」。