22/12/2023 RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Hören Sie DX-Nachrichten über Neuigkeiten rund um die Kurzwelle in der ganzen Welt. Am Heiligabend bietet auch der NDR ein Programm auf Kurzwelle für Seeleute und andere Personen fern der Heimat an.

Redaktion: Arnaldo Slaen

Moderation: Marcus Christoph