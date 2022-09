Durante todo septiembre se realizarán actividades en prevención del suicidio

La subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y no Violentos sostuvo que "el suicidio como salud pública y como fenómeno social no se contrapone con una patología específica. Se trata de un evento que puede producirse independientemente de un diagnóstico específico o una patología. No es del todo cierto que no podamos establecer un sistema de alerta y prevención. La población de mayor riesgo son las personas adolescentes y jóvenes".

Sobre los dispositivos provinciales indicó que "hay no solo espacios asistenciales de forma presenciales sino también atención remota de salud mental que funciona todos los días de 8 a 20 en la línea 3624618432 y está destinada no solo a la población en general y a quienes puedan necesitar de esta consulta en primera persona sino también a referentes afectivos, padres, tutores, familiares, personas del entorno educativo o de pares".

