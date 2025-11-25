Durante el fin de semana largo viajaron casi 1,7 millón de personas y el gasto creció 34%

El secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, dialogó con Creer o reventar tras conocerse el balance oficial del recientemente finalizado fin de semana extra largo por el feriado del 20 de noviembre. "Fue un fin de semana muy bueno, muy satisfactorio", destacó.

Según el informe de CAME, alrededor de 1.694.000 personas se movilizaron por distintas regiones del país, lo que representa un aumento del 21 % con respecto al mismo feriado de 2024.

Femenia atribuyó este salto en parte al formato de cuatro días del feriado, que permitió que más familias planearan escapadas más largas.

El ejecutivo de CAME explicó que la estadía promedio se elevó a 2,3 noches, un 15 % más que en 2024, lo que demuestra que el día extra impulsó una mayor permanencia de visitantes.

En cuanto al gasto turístico, el total estimado fue de $ 355.789 millones, lo que implica un crecimiento real de 34 % con relación al mismo fin de semana largo del año anterior.

"Vamos a tener una buena temporada si hay una política de precios adecuada a lo que es el bolsillo", anticipó Femenia .

Sobre los destinos más elegidos, ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las localidades termales de Entre Ríos fueron algunas de las más demandadas.