Durante el fin de semana largo realizarán obras en las líneas Sarmiento y Mitre

Del 9 al 12 de julio, en la línea Mitre, Trenes Argentinos Infraestructura continuará ejecutando la obra de readecuación del tendido de vías del ramal Tigre; y, en el Sarmiento, ejecutará trabajos en los sistemas de señales y obras civiles en estaciones.

Las obras buscan mejorar la seguridad operativa, mejorar la operación de los trenes y recuperar la infraestructura ferroviaria tras años de deterioro y falta de mantenimiento, explicaron desde el organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

En el Mitre, se renovarán las vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, Vicente López, y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde, Núñez.

Asimismo se trabajará en el enlace San Isidro y se restaurará el paso a nivel Belgrano, en la misma localidad.

Hasta el momento, se han renovado integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

La renovación integral de los 40 kilómetros de vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

En el caso del Sarmiento, las tareas de renovación integral del sistema de señales contemplan el recambio de los aparatos de vías en Caballito; el acondicionamiento de señales en Liniers; la modernización de la mesas de mando de las cabinas y cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno; y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Asimismo, se efectúa la puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía.

En ambos casos se adecuan las instalaciones -edificios principales, baños e ingresos-, se renuevan los andenes y se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.