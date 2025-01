Dura respuesta de Bullrich a Maduro tras acusar al gendarme detenido de querer atentar contra su vice

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió con dureza al presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de que vinculara al gendarme detenido Nahuel Gallo con un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin", expresó Bullrich en la red social X. Y agregó: "Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello. ¡LIBERÁ A NAHUEL YA!".

La declaración de Bullrich llegó luego de que Maduro acusara públicamente al gobierno argentino de estar involucrado en “planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela” y asegurara que Gallo, quien permanece detenido en ese país desde principios de mes, llegó con el objetivo de asesinar a Rodríguez.

"Gracias a Dios tenemos una inteligencia buena y ellos venían desde el sur de América para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez", afirmó anoche el mandatario venezolano en una conferencia de prensa.

"Es mentira que venían porque tenían una amante o una novia aquí", dijo el presidente del país caribeño al plantear públicamente la acusación contra el gendarme, y agregó que Gallo "tiene su esposa allá en Argentina".

"Y directamente el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela. Así lo denuncio", prosiguió Maduro y dijo que los datos de las investigaciones se llevan adelante por "procesos que están judicializados y en un altísimo nivel de investigación" en ese país.