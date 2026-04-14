Dúo de Flautas en el C. C. Recoleta

Este sábado, a las 18 horas en la Capilla del Recoleta, las flautistas Beatriz Plana y Patricia Da Dalt nos proponen viajar a diferentes tierras y culturas a través de los compositores que eligieron. De este modo conoceremos la Venezuela de Adina Izarra, el Japón de Takemitsu, o el México de Mario Lavista, por ejemplo, entre obras de W. F. BAch, Koechlin, Di Liscia, entre otros.

La entrada es sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.