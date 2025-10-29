Dulce Ironía estuvo en Las Horas Oscuras y anticipó sus shows en Almagro y San Justo

La banda Dulce Ironía, oriunda de Cipolletti / Fernández Oro (Río Negro), participó del programa Las Horas Oscuras, conducido por Leo Acevedo, para dialogar y tocar en formato acústico antes de sus próximas presentaciones en Almagro y San Justo.

Durante la entrevista, los integrantes realizaron versiones íntimas de algunas canciones y compartieron detalles de su historia: cómo nació el trío, su camino musical, las influencias que los moldearon y los desafíos que enfrentan al llevar su música desde la Patagonia hacia el centro artístico del país.

Dulce Ironía viene de celebrar 20 años de trayectoria, y actualmente está difundiendo su tercer álbum A.T.A.R.A.X.I.A con cortes como “Habla la libertad” que reflejan su compromiso con letras con contenido social y su búsqueda constante de libertad creativa.

La banda tiene por delante dos recitales clave: hoy en Almagro y mañana en San Justo, con los cuales esperan seguir tejiendo vínculos con un público nuevo en Buenos Aires.

Una emisión de Las Horas Oscuras donde lo acústico, la nostalgia patagónica y la potencia del rock se entrelazaron en una charla musical sincera y vibrante.