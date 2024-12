Due vittime in un incidente aereo

Due piloti argentini hanno perso la vita quando il loro aereo privato è uscito di pista e si è incendiato in fase di atterraggio presso l'aeroporto di San Fernando (Buenos Aires). Le vittime dell'incidente sono Martín Fernández Loza (46 anni) e Agustín Orforte (35 anni): Stavano rientrando da Punta del Este, in Uruguay, dove avevano lasciato dei passeggeri.

Subito dopo l'atterraggio a Buenos Aires, l'aeroplano - un Bombardier Challenger 300 appartenente alla famiglia Brito, proprietaria di Banco Macro - si è schiantato contro un edificio. Non è la prima volta che un aereo della famiglia Brito è coinvolto in un incidente fatale.

Il 20 novembre 2020, Jorge Horacio Brito perse la vita quando l'elicottero che pilotava, un Eurocopter Écureuil AS-350-3B, urtò tre cavi di segnalazione di una zona montuosa della provincia di Salta.