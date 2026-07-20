Drogas y delitos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.
En esta oportunidad, en Ecos Criminales abordaron la vinculación multifacética que existe entre el consumo de drogas y la acción criminal.
A propósito de esta problemática, conversaron con Fernando Cardini, Perito forense y toxicólogo.
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“Casi el 90 por ciento de las investigaciones criminales están con connotaciones que tienen que ver con drogas”.
“Estamos enfrentándonos con un problema nuevo que nos sobrepasa y es tan rápido el crecimiento de estas sustancias de síntesis, del siglo XXI, en el mundo que hace que tengamos que estar muy atentos y empezar a trabajar mucho más en la prevención que aún no se hace”.
“El captagón argentino o trucho es un invento que se hizo mezclando anfetaminas con altas dosis de cafeína y colorantes. Lo que hace es que el individuo pierda el miedo, tenga mayor fuerza física, no duerme, está más atento, y entonces al individuo le permite hacer cosas que no haría”.
Etiquetas: delitos, drogas, Fernando Cardini