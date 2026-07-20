Drogas y delitos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, en Ecos Criminales abordaron la vinculación multifacética que existe entre el consumo de drogas y la acción criminal.

A propósito de esta problemática, conversaron con Fernando Cardini, Perito forense y toxicólogo.