Dra. Claudia González explicó detalles de la carta documento que recibió

La Dra. Claudia González, afirmó que "Yo me sorprendí, estaba hablando sobre el tema del tarifazo en un programa de televisión donde exprese lo que es de publico conocimiento, y me sorprendió ver entre los miembros del directorio de la empresa el nombre del escribano Sueiro y Sueiro, que comparte escribanía con el Secretario de Energía , y luego de eso me llegó una carta documento del escribano Pizarro pidiendo que me rectificara y donde me decía que el no tenía nada que ver con la designación que había hecho el titular del poder Ejecutivo y no tenía responsabilidades en el tema".

DESCARGAR