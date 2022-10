Dosis adicional contra sarampión, rubeola, paperas y polio

Del 1° de octubre al 13 de noviembre de 2022 se realiza en todo el país una campaña de vacunación de dosis adicional, obligatoria y gratuita: “estamos viendo que tenemos coberturas más bajas de las esperadas, son seis semanas en las que trataremos de conseguir la mayor cantidad de adherentes. Es una dosis adicional que debe colocarse más allá de si se tiene o no el plan completo. Esto es necesario para prevenir el contagio ante la posible aparición de algún caso de estas enfermedades. Brasil por ejemplo aun no pudo controlar totalmente un brote que se inició en 2019. La vacunación es gratuita, obligatoria y no es necesaria orden médica, el rango de edad es desde los 13 meses hasta los 4 años inclusive”, dijo la directora Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

