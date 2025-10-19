Dos referentes del atletismo, dos "Historias que corren"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, y un estilo de vida.

En este primer episodio de “Historias que corren”, conversamos con Ignacio “Nacho” Erario, atleta elite, mendocino, Campeón Nacional de Media Maratón y Maratón 2024, Campeón Sudamericano, Récord argentino 2025 en los 25K, entre otros muchos logros.

“El correr es un deporte base, es formativo; ponerse las zapatillas y salir a correr, te da la sensación de libertad, conectas con tu cuerpo; para mí es mi vida, me ordena toda la rutina, soy un privilegiado de poder vivir de mi pasión”.

También, Mariana y Rodrigo conversaron con el esquelense Hugo Rodríguez, atleta de Trail running, que integra el Seleccionado Nacional de Trail desde 2019 y tuvo una destacadísima actuación en el Mundial de Trail en Canfranc, España, logrando el puesto N°24 en la general y siendo el mejor argentino clasificado en la modalidad Short.