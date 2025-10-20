Dos pueblos argentinos, entre los mejores del mundo para la ONU 

Las localidades Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, integran la lista de 52 destinos del mundo distinguidos en esta nueva edición del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Estas dos comunidades argentinas fueron seleccionadas entre más de 270 candidaturas de los 65 Estados Miembros, se anunció este viernes durante una ceremonia especial en Huzhou, provincia de Zhejiang, China.

Ambas localidades recibieron la distinción por su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y natural, además de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo local.

Ubicada a 362 kilómetros de la capital correntina, Colonia Carlos Pellegrini, cuenta con una población aproximada de 1.120 habitantes. Se encuentra a orillas de la Laguna Iberá, en el corazón de la provincia de Corrientes.

El pueblo es el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá, el mayor humedal de Argentina, que abarca 1,3 millones de hectáreas.

La localidad es el principal ingreso al Parque Nacional Iberá, reconocido por su rica biodiversidad y por ser uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

Su desarrollo está ligado al turismo de naturaleza y la conservación del entorno.

En tanto, Maimará se sitúa a 77 kilómetros de la capital jujeña, a 19 de Purmamarca y a 8 de Tilcara.

Con una población de cerca de 3.500 personas, este pueblo agrícola se destaca como un enclave cultural y natural en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La fuerza de sus tradiciones ancestrales y la presencia de la Paleta del Pintor, formación montañosa multicolor atravesada por el río Grande, otorgan una identidad única y una marcada impronta paisajística a la comunidad.

Por otra parte, San Javier y Yacanto (Córdoba) fueron seleccionados para integrar el Programa de Mejora (Upgrade) de ONU Turismo, enfocado en apoyar a comunidades con alto potencial para alcanzar estándares internacionales de excelencia.

El objetivo es que estas comunidades puedan fortalecer sus áreas de mejora identificadas durante la evaluación, con la perspectiva de integrarse plenamente a la red internacional de pueblos turísticos seleccionados por la ONU Turismo.

La edición 2025 también incluyó a otras localidades argentinas entre los candidatos: Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza).

En la ceremonia estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia; la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri, en representación de Colonia Carlos Pellegrini; y la intendenta de Maimará, María Susana Prieto.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación acompañó a los municipios en la postulación, mediante asistencia técnica para la documentación requerida por ONU Turismo.

Desde su primera edición, en 2021, la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente pueblos que son ejemplo de destinos rurales con bienes culturales y naturales reconocidos, y que se destacan por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad a nivel económico, social y ambiental.

En ediciones anteriores, otros pueblos argentinos recibieron reconocimientos.

En 2024, Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba) resultaron ganadores, mientras que Campo Ramón (Misiones) integró el Programa Upgrade.

En 2023, La Carolina (San Luis) fue galardonada, al igual que Caspalá (Jujuy) en 2021.

En 2022, Trevelin (Chubut) obtuvo el reconocimiento en el Programa Upgrade, y dos años después logró la distinción principal.

En la edición 2025, la lista de ONU Turismo incorporó otras comunidades rurales de América Latina, como Murillo (Colombia), Pacto (Ecuador), Antonio Prado (Brasil) y la aldea San Cristóbal El Alto (Guatemala).

El Programa de Mejora incluyó a la Comuna Chiguilpe de la Nacionalidad Tsa’chila y la Parroquia Biblián (Ecuador), Nopala de Villagrán (México) y Jajaja (Chile), reflejando el creciente protagonismo de la región en el turismo rural sostenible.

Lanzado en 2021, el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente a pueblos rurales que preservan y promueven valores culturales, naturales y sostenibles, buscando impulsar el desarrollo rural mediante el turismo, al valorar el patrimonio cultural y los recursos naturales de las comunidades.

Un Consejo Asesor independiente evalúa a los candidatos en nueve áreas clave, que incluyen sostenibilidad económica, social y ambiental, gobernanza, infraestructura, salud y seguridad.

Además del reconocimiento principal y el Programa de Mejora, la Red de Mejores Pueblos Turísticos fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los destinos seleccionados, y promueve la colaboración público-privada.