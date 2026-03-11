Dos obras y dos personajes marcan el gran presente profesional de la actriz

La talentosa artista conversó con Nora Briozzo, en “100% Nora, sobre las dos obras que protagoniza: “El cuarto de Verónica” y "Al fin y al cabo es mi vida".

Respecto a la primera de las obras, Kutika recordó que ya va por su “décima temporada” y la definió como “divertida, hermosa, inquietante, sorprendente” y la definió como “el juego del engaño”.

Basada en el texto de Ira Levin, el autor de ‘El bebé de Rosemary’, la obra cuenta con la dirección de Vir Magnago.

Fue reconocida a nivel nacional con dos Premios Estrella de Mar en las categorías de ‘Mejor obra’ y ‘Mejor actriz’.

Además de Silvia Kutika, el elenco lo integran Fabio Aste, Tania Marioni y Luis Porzio.

La obra de suspenso puede verse los miércoles en el Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660, de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, Silvia Kutika se refirió a “Al fin y al cabo es mi vida” que va por su “segunda temporada” y se presenta en El Tinglado Teatro.

La actriz la definió como “hiper-disfrutable” aunque admitió que “todavía estamos trabajándola”.

Si bien habla sobre la muerte digna, la definió como “una obra que tiene mucho y que te invita a una reflexión”.