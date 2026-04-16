Dos mujeres se enteraron después de 40 años que fueron intercambiadas al nacer: la investigación de la Justicia

Dos mujeres descubrieron, más de cuatro décadas después, que fueron intercambiadas al nacer en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El hecho ocurrió en 1986, pero permaneció oculto hasta 2024, cuando una de ellas inició una investigación que terminó revelando una verdad impensada. Ignacio Leguizamón Peña, abogado de Paula, una de las bebés cambiadas al nacer dio detalles sobre este caso con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional.

"Arrancó en 2024 cuando la hija de un matrimonio que vivía en Estados Unidos, se hizo un estudio para averiguar su étnica, surge que no coincidía con la de sus padres. Luego hicieron un estudio más específico y concluyeron que sus padres no eran sus padres", mencionó.

Luego ellos viajaron y contactaron a Leguizamón Peña en Argentina para "saber la verdad". "Quisieron saber dónde está su hija biólogica y quiénes son los padres de la misma", agregó el letrado.

"Esto puede haber sido que en ese momento no existían los protocolos que hoy hay, los cuidados actuales pueden haber derivado de situaciones parecidas. Creo que tuvo que ver con una conducta negligente, hubo un deber de seguridad que fue violado", advirtió Leguizamón Peña.